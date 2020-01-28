مسؤولة أوروبية بارزة تزور بولندا لمناقشة الإصلاحات القضائية

تجتمع نائبة رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون القيم والشفافية فيرا جوروفا، مع مسؤولين سياسيين وقضائيين بارزين في بولندا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الإصلاحات القضائية وسيادة القانون في البلاد.

ومن المقرر أن تلتقي جوروفا رئيسي مجلسي البرلمان البولندي ونائب وزير العدل وأمين ديوان مظالم حقوق الإنسان ورئيس المحكمة العليا.

وقالت جوروفا اليوم الثلاثاء: "هدفي الرئيسي هو مقابلة شركائنا ومناقشة قضايا سيادة القانون معهم، بل وجوانب أخرى من عملي مثل التضليل أو التدخل الأجنبي، من بين أمور أخرى".

كما قالت: "من الضروري إجراء حوار، كذلك حول القضايا التي نختلف بشأنها".

ومن بين القضايا المقصودة إصلاحات قضائية أدخلها حزب القانون والعدالة الحاكم المحافظ من الناحية الاجتماعية منذ عام 2015، وتسببت الإصلاحات في خلاف بين حكومات بولندا وبين بروكسل.

ومن أحدث هذه القضايا اعتماد بولندا لقانون مثير للجدل من شأنه أن يوسع المسؤولية التأديبية للقضاة. ويخضع النظام التأديبي المعمول به حاليا، والذي وضعه أيضا الحزب الحاكم، للتدقيق من جانب بروكسل، التي طلبت من أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي تعليق أجزاء منه.