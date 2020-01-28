الصين تؤكد ثقتها وقدرتها في التغلب على فيروس كورونا الجديد

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إن بلاده قادرة تماما وواثقة في التغلب على الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس (كورونا) الجديد في وقت مبكر، مبديا استعداد (بكين) لمواصلة تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي، وخاصة منظمة الصحة العالمية، بطريقة مفتوحة وشفافة، وبذل كافة الجهود لخدمة قضية الصحة العامة الدولية.

وأضاف وانج - خلال لقائه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الثلاثاء في بكين - أن الصين لديها قيادة قوية وتجربة مفيدة في التعامل مع وباء (سارس)، وأنها هذه المرة، أكثر عزما في مكافحة الوباء، ولدينا إجراءات أقوى وأسرع وأكثر وعلى نطاق أوسع.

من جهته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه بعد حدوث فيروس (كورونا) الجديد تبادلت الصين المعلومات التقنية ونتائج الأبحاث حول تسلسل الجينوم الكامل لبعض السلالات الفيروسية مع منظمة الصحة العالمية والدول الأخرى، وإن الرئيس الصيني والحكومة الصينية يولون أهمية كبيرة للوقاية من الأوبئة ومكافحتها، واتخذت بسرعة سلسلة من التدابير القوية لوقف انتشار الوباء.

وأشاد جيبريسوس بقوة النظام الصيني وفعالية التدابير الصينية، معربا عن تقدير منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي بالتدابير الحرجة التي اتخذتها الحكومة الصينية، وجهودها الهائلة لمنع انتشار الوباء.. آملا في تعزيز التعاون مع الصين وتقديم المساعدة اللازمة لها.