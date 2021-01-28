تونس: قدمنا للقضاء الفرنسي الوثائق اللازمة لتسليم صهر الرئيس الأسبق

قالت المدعي العام بالمصالح العدلية بوزارة العدل التونسية راضية الحاج سالم اليوم الخميس، إن الدولة التونسية قامت بتقديم كل ما يجب تقديمه من وثائق إلى السلطات الفرنسية لتسليمها بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.



وأضافت المدعي العام بالمصالح العدلية - في تصريح لوكالة (تونس أفريقيا للأنباء) - أن من بين تلك الوثائق الضمانات القانونية للحيلولة دون تعرضه "لمعاملة غير إنسانية".



وكانت وسائل إعلام فرنسية أفادت بأن القضاء الفرنسي، رفض الأربعاء ترحيل الطرابلسي الملاحق بتهم تتعلق بالفساد في تونس ، بسبب ما اعتبره وجود خطر حقيقي لمعاملة غير إنسانية و مهينة".



وقد أكدت الحاج سالم أن الوزارة لم تتلق بعد من المحكمة الفرنسية نسخة من نص الحكم.

وأوضحت أنه تم تقديم مطلب التسليم في خصوص صهر الرئيس الأسبق منذ 15 مارس 2019، وعقدت عدة جلسات أمام المحكمة الفرنسية تمكنت فيها الدولة التونسية عن طريق المدعي العام للشؤون الجزائية بالوزارة من الحضور والمرافعة.