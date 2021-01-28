تايلاند: القبض على 89 أجنبيا للاشتباه في انتهاكهم لقيود فيروس كورونا

ألقت الشرطة التايلاندية القبض على 89 أجنبيا للاشتباه في انتهاكهم للقيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد مداهمة حفل في حانة بمنتجع شعبي جنوبي البلاد.

وأوضحت الشرطة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، أن 22 تايلانديا اعتقلوا أيضا في المداهمة، فيما يواجه الحاضرون ومنظمو الحفل تهما تتعلق بانتهاك مرسوم الطوارئ الصادر في مارس الماضي لمكافحة فيروس كورونا، فيما تصل العقوبة إلى السجن عامين أو غرامة تصل إلى 40 ألف بات (1330 دولارا أمريكيا).

ومن بين الأجانب الذين تم اعتقالهم، 20 فرنسيا و10 أمريكيين وستة بريطانيين.

فيما أكدت الشرطة، أنه تم اخضاعهم جميعا لاختبار فيروس كورونا وجاءت النتائج سلبية.