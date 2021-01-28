مباحث أسيوط تكشف غموض العثور على جثة عامل داخل المقابر

كشفت مباحث أسيوط غموض العثور على جثة عامل متفحمة داخل سيارته النقل داخل مقابر قرية بني شقير بمنفلوط.

وكان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط تلقي بلاغا من اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية، يفيد العثور على جثة متفحمة داخل سيارة نقل، في المقابر الخاصة بقرية بني شقير.

وتبين من المعاينة الأولية، العثور على الجثة، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى “خ.م” في العقد الثالث من العمر وأنها متفحمة بسبب إشعال النيران بها، وتم تشكل فريق بحث بإشراف اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية، وبالتنسيق مع العميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام بالمديرية ضم العميد أحمد البديوي رئيس مباحث المديرية، والعقيد حسام أبوالمعالي مفتش المباحث، والرائد محمد شريت رئيس مباحث منفلوط ومعاونوه.

وأسفرت جهود البحث، أن وراء ارتكاب الواقعة "ع.م" 35 عامًا عشيق زوجة المجني عليه.

وأشارت التحريات أن المتهم كان صديق المجني عليه ودائم التردد عليه بمنزله مما نتج عنه ارتباطه بعلاقة عاطفية مع زوجة المجني عليه التي كانت دائمة الخلاف مع زوجها وتشكوا للمتهم.

وكشفت التحريات أن الزوجة طلبت الطلاق من الزوج، وبسبب رفضه طلبت من المتهم التخلص منه دون مشاركتها وعلى الفور استجاب لها باستدراج المجني عليه داخل سيارته بمقابر القرية، وضربه بآلة حادة أسفرت عن وفاته، وأشعل النيران بجثتة وفر هاربًا.

وتمكن ضباط مباحث منفلوط، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.