قال محمد طاهر، رئيس القطاع التنفيذي بمبادرة «حياة كريمة»، إن المشروع القومي «حياة كريمة» يهدف إلى الوصول إلى المواطنين المنسيين، خصوصًا أن التطوير في الماضي كان يتم بشكل فردي.

وأضاف، في مداخلة عبر zoom لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير القرى الأكثر فقرًا بمثابة «مشروع القرن»، إذ يوفر حياة كريمة لـ58% من الشعب المصري.

وأكد أن المواطنين في هذه القرى يفتقدون أساسيات الحياة، معقبًا: «لما إحنا كشباب وعناصر للمؤسسة نزلنا على الأرض شوفنا حاجات مكناش نتوقع إننا نشوفها وإن فيه ناس في بلدنا عايشة بالشكل ده، ناس تفتقد أساسيات الحياة، واللي بالنسبة لهم كانت كماليات»، بحسب تعبيره.