الكاظمي: نجحنا في تصفية القيادي بتنظيم داعش أبو ياسر العيساوي

قال الرئيس العراقي مصطفى الكاظمي، إن القوات العراقية نجحت في تصفية القيادي في تنظيم «داعش» أبو ياسر العيساوي في عملية استباقية، معربًا عن سعادته بتحقيق هذا النصر.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس: «شعب العراق.. إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد من أبطالنا بالقضاء على زعيم عصبة الشر، أو مَن يطلق على نفسه (نائب الخليفة ووالي العراق) في التنظيم، أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية نوعية، الحمد لله على هذا النصر.. عاش العراق».