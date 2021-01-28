رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع ممثل الأرجنتين آخر التطورات السياسية

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بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع ممثل الأرجنتين لدى فلسطين مارتن ايرنيستو لافورج، آخر التطورات السياسية والجهود المبذولة لعقد الانتخابات العامة في فلسطين.

واستعرض اشتية - وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس - التطورات السياسية الجديدة في العالم والمنطقة، والتي تؤثر على القضية الفلسطينية بشكل مباشر، خاصة بعد تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة مهام عملها والجهود المبذولة لاستئناف الاتصالات معها.

وأكد مجددًا على المضي قدمًا وبذل كافة الجهود لإنجاح عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وإعادة الوهج الديمقراطي وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.