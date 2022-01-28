محافظ بني سويف: انتهاء تبطين 400 كم من الترع بـ853 مليون جنيه

تابع محافظ بني سويف دكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الجمعة، تقرير الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية والذي يهدف إلى تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة ونسب التنفيذ والأطوال،التي تم الانتهاء منها بكل مركز أومدينة والعمليات الجاري طرحها والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.



وقال المحافظ فى تصريح اليوم أنه يجرى العمل في تنفيذ 41 عملية والانتهاء من تبطين 400 كم تقريبا بتكلفة 853 مليون جنيه بإجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 806 كم تقريباً بتكلفة ملياري و165مليون جنيه تقريباً لتخدم 303 آلاف و128 فداناً من خلال 195 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 631.6 كم تقريباً تخدم زمام 204 آلاف و229 فداناً باعتمادات تقدر بنحو مليار و560 مليون جنيه، فيما يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 174كم تقريباً تخدم زمام 98 ألفا و899 فدانا.



وأكد المحافظ أهمية تكثيف المرور على الترع والمصارف من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مواجهة التعديات فى مهدها تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع.