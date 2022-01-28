غزل المحلة يفوز على فاركو بثلاثية ويعزز صدارته للمجموعة الثالثة في كأس الرابطة

تغلب فريق غزل المحلة على فاركو بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، على ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بكأس الرابطة المصرية.

أحرز رزقي حمرون الهدف الأول في المباراة لصالح فاركو في الدقيقة 19 من الشوط الأول، وأدرك عبده يحيى التعادل لصالح غزل المحلة في الدقيقة 33 من الشوط ذاته.

وعزز هشام عادل النتيجة لصالح غزل المحلة في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

ونجح عبده يحيى في تسجيل الهدف الثالث لغزل المحلة والثاني له شخصيًا في المباراة، في الدقيقة 80 من شوط المباراة الثاني، لتنتهي المباراة بفوز زعيم الفلاحين بثلاثية مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد غزل المحلة للنقطة الثامنة ويحتل صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد فاركو عند النقطة الرابعة.