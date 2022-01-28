وزيرة الصحة: إسبانيا اجتازت أوج أحدث موجة كورونا

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ذكرت وزيرة الصحة الإسبانية، كارولينا دارياس، اليوم الجمعة، أن هناك علامات إيجابية أن إسبانيا اجتازت أوج أحدث موجة لفيروس كورونا التي أججها متحور أوميكرون.

وقالت دارياس "كل شيء يشير إلى أن منحنى الإصابات يتراجع.. ويتعزز التراجع في الأرقام يوما بعد يوم".

هدأ الضغط على جهاز الصحة. وفي الأسبوع الماضي، تراجع عدد مرضى كوفيد-19 الذين يشغلون أسرة المستشفيات من 2ر15 % إلى 8ر14 %. وتراجع عدد مرضى كورونا الذين كانوا يشغلون وحدات الرعاية المركزة من 3ر23 % إلى 22 % .

وقالت وزارة الصحة إنه خلال نفس الفترة جرى تسجيل أكثر من 1100 حالة وفاة إضافية على صلة بكورونا.

وجرى تسجيل ما إجماليه 48ر1 مليون إصابة على مدار الأسبوعين الماضيين. ولم تظهر على كل هؤلاء أعراض أو ظهرت عليهم أعراض خفيفة.

لدى إسبانيا معدل تطعيم مرتفع نسبيا. فتلقى أكثر من 80 % من السكان جرعتين وتلقى 43 % جرعة ثالثة.

وبدأت مناطق كثيرة من البلاد تخفيف قيود فيروس كورونا.