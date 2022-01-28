بايدن لزيلينسكي: واشنطن تدرس تقديم مساعدات اقتصادية إضافية لأوكرانيا لمواجهة الضغط الروسي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن واشنطن تدرس إمكانية تقديم مساعدات اقتصادية إضافية لكييف لمواجهة الضغط الروسي.

وأفاد البيت الأبيض في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني اليوم الجمعة عقب الاتصال بين الرئيسين، بأن بايدن "أشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا في العام الماضي أكثر من نصف مليار دولار مساعدات تنموية وإنسانية، والآن تدرس إمكانية تقديم مساعدة اقتصادية إضافية في ظروف الضغط جراء زيادة روسيا قدراتها العسكرية".

وأكد بايدن لزيلينسكي استعداد واشنطن وحلفائها للرد بحزم على أي تصعيد حول أوكرانيا، وأن السفارة الأمريكية في كييف لا تزال مفتوحة وتعمل بكامل طاقتها على الرغم من مغادرة بعض العاملين فيها وأفراد عائلاتهم.

وجدد بايدن، بحسب البيان، التأكيد على استعداد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها للرد بشكل حاسم إذا غزت روسيا أوكرانيا. كما شدد على التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

وناقش الجانبان خلال المكالمة الجهود الدبلوماسية المنسقة بشأن الأمن الأوروبي، وأكدا مبدأ "لا شيء بخصوص أوكرانيا بدون أوكرانيا".

ومن جهته، كتب زيلينسكي في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه بحث مع الرئيس الأمريكي "الجهود الدبلوماسية الأخيرة لوقف التصعيد واتفقنا على الخطوات المشتركة في المستقبل".

وأضاف زيلينسكي أنه قدم الشكر لبايدن على المساعدات العسكرية المستمرة، وناقش معه إمكانية تقديم واشنطن الدعم المالي لأوكرانيا.