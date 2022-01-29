خالد عبد الغفار: نستهدف الوصول لنسبة 70% من التطعيم ضد كورونا بحلول يونيو

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن أكثر من 37 مليون جرعة أولى تم إعطاؤها من لقاح كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن كمية الجرعة الثانية التي تم إعطاؤها وصل إلى أكثر من 25 مليون جرعة.

وأشار الوزير إلى أنّ نسبة التطعيم من الفئات المستهدفة (الأكثر من 18 سنة) تصل إلى 42.5%، موضحًا أنه من المستهدف الوصول إلى نسبة 70% وذلك بحلول يونيو المقبل.

وأشار إلى أنّ العالم يضع مصر حاليًّا في نسب التطعيم المرتفعة وذلك من قبل منظمة الصحة العالمية سواء اليومية أو الأسبوعية.

وشدّد عبد الغفار، على أهمية الحصول على الجرعة الثالثة وتحديدًا لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.