 دبي تطلق أغلى وأسرع سيارة إسعاف بالعالم في «إكسبو»مزودة بالالماس والذهب - بوابة الشروق
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دبي تطلق أغلى وأسرع سيارة إسعاف بالعالم في «إكسبو»مزودة بالالماس والذهب

د ب أ
نشر في: الجمعة 28 يناير 2022 - 11:51 م | آخر تحديث: الجمعة 28 يناير 2022 - 11:51 م

أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف اليوم الجمعة "المستجيب الخارق" وهي أغلى سيارة إسعاف في العالم، في مقر معرض إكسبو 2020 دبي.

والسيارة إماراتية الصُنع من طراز "لايكن هايبر سبورت" من إنتاج شركة "دبليو موتورز" التي تتخذ من دبي مقراً لها، وبلغت كلفتها 13 مليون درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم).

وأوضح خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن السيارة تتميز بسرعتها الخارقة التي تخدم في الوصول إلى الحالات الطارئة التي تحتاج تدخلاً عاجلا.

وتم تزويد وحدات الإضاءة الأمامية للسيارة بنحو 440 ماسة مبطنة، فيما تم استخدام خيوط الذهب في حياكة البطانة الجلدية الداخلية للسيارة التي تم طلاء سقفها الداخلي بالذهب وتبلغ سرعتها القصوى 400 كيلومتر في الساعة، لتكون بذلك أيضا أسرع سيارة إسعاف في العالم.

وذكر أن هيكل السيارة مصنوع من ألياف الكربون، ومزودة من الداخل بالعديد من التقنيات التي تنتمي إلى المستقبل، حيث تم تجهيزها بشاشة عرض ثلاثية الأبعاد تعمل بتقنية "الهولوغرام" ذات تحكم تفاعلي بالحركة، ونظام ملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، ونظام للربط بشبكة الإنترنت، فيما تعتمد السيارة على محرك جبار من ست اسطوانات مع شاحن توربيني مزدوج بقوة 780 حصاناً.

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