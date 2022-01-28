الجزائر: مقتل إرهابيين اثنين وفردين من الجيش في عملية عسكرية على الحدود

أعلنت الجزائر القضاء على إرهابيين اثنين، ومقتل اثنين من أفراد الجيش، في اشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة حاسي تيريرين جنوبي البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، اليوم الجمعة، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وعلى إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة حاسي تيريرين بولاية "إن قزام" (جنوبي الجزائر)، قُتل، ليلة أمس الخميس، عسكريان، وهما الملازم العامل سيدهم مرباح الدين والعريف المتعاقد بن عليوة نسيم.

وقالت الوزارة إن هذه العملية أسفرت على القضاء على إرهابيين اثنين، وضبط رشاش ثقيل، ورشاشين من نوع كلاشنيكوف، بالإضافة إلى سيارة رباعية الدفع، وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات.

وأوضحت أن الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش، تقدم باسمه الخاص وباسم كافة عناصر الجيش، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرتي الفقيدين وأقاربهما، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جنانه، وأن يلهم أهلهما وذويهما جميل الصبر والسلوان.

كما أكد رئيس الأركان الحرص الشديد للجيش الجزائري على مواصلة عمليات مكافحة فلول الجماعات الإرهابية وحماية الحدود من آفة الإرهاب وكل أشكال الجريمة المنظمة عبر كافة ربوع الوطن، في كل الظروف والأحوال.