تصدر اسم الشهيد خيري علقم مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان تنفيذه عملية إطلاق النار بمستوطنة النبي يعقوب بالقدس، وتداولت المواقع بعض من منشورات خيري علقم التي كتبها بصفحته على موقع "فيسبوك".

وكان آخر منشور كتبه خيري علقم، قبل تنفيذ العملية بيومين، يترحم به على الشهيد محمد علي، الذي استشهد يوم الأربعاء الماضي تزامنا مع هدم بيت الشهيد عُدي التميمي في مخيم شعفاط شمالي شرقي القدس المحتلة.

وكان من بين منشوراته صور له من داخل المسجد الأقصى، وأخرى كتب فيها: "اللهم اجعلنا ممن نالوا ما تمنوا" .

ومن أبرز المنشورات التي لاقت رواجا بعد استشهاده، ما قال فيه: "من قال إننا نريد سلاما، نريد حربا لا نهاية لها".

وفي منشور آخر قال: "تراجع لتتجنب الحرب، ولكن إياك أن تتراجع شبراً إذا بدء القتال".

ومن أبرز المنشورات التي لاقت تفاعلا كبيرا عقب استشهاده، منشور كتب فيه "قناص مناسب في وقت مناسب، أفضل من ألف جندي في ساحة المعركة".

وفي يونيو 2021 كتب: "يمكنك التراجع لتجنب الحرب، لكن لا تتراجع مليمترًا إذا بدأ القتال".

وكان آخر ما نشره خيري علقم على حسابه في تطبيق "تيك توك" مع صورة له من داخل المسجد الأقصى بعد أدائه صلاة الجمعة، وعلق عليه: "يا نفس إن لم تقتلي فموتي، ونحن لا نرفع أيدينا إلا لله، ولا نسجد إلا لله، ولا نسمع إلا من رسول الله".

يذكر أن السلطات الإسرائيلية، أفادت أن خيري وصل مساء اليوم الجمعة، وتحديدا الساعة الثامنة والربع، إلى كنيس يهودي في مستوطنة النبي يعقوب، وأطلق النار على المستوطنين ما أسفر عن مقتل 8 وإصابة 10 آخرين.