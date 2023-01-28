تركيا: نتضامن مع أذربيجان عقب استهداف سفارتها بإيران

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أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، عن تضامن بلاده مع أذربيجان ضد الهجوم الذي استهدف سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال تشاووش أوغلو في تصريح للصحفيين اليوم عقب مشاركته في فعالية بالعاصمة أنقرة: "نقول دائمًا، أذربيجان الروح ليست وحدها أبدًا"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

ودعاء وزير الخارجية التركي إيران إلى كشف ملابسات الهجوم وتبادل المعلومات مع باكو، وتسليم المنفذ أو المنفذين إلى العدالة.

وأشار تشاووش أوغلو إلى ضرورة التعاون بين إيران وأذربيجان بهذا الصدد.

وأضاف: "نتطلع من جارتنا إيران لتبادل ملابسات الهجوم الإرهابي ومن يقف ورائه مع أذربيجان، بشكل واضح".

كان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قال اليوم السبت إن "دوافع شخصية" وراء الهجوم الذي استهدف سفارة أذربيجان في طهران، الجمعة.

وتعرضت سفارة أذربيجان لدى طهران لهجوم مسلح أمس الجمعة أدى إلى مقتل مسؤول أمن السفارة وإصابة حارسين، وأعلنت إيران القبض على منفذه.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية، إنها تخطط لإجلاء موظفي سفارتها في طهران، عقب الهجوم الذي استهدفها.

ووصف وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف الهجوم بأنه "إرهابي غادر"، مؤكدا أن مرتكبيه ومَن أمر به "يجب أن يعاقبوا في أقصر وقت ممكن".