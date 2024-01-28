يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، أمسية جديدة من أمسيات صالون "ذاكرة الوطن" في السادسة، مساء اليوم الأحد، بمركز الإبداع الفني في بيت السحيمي بشارع المعز.

يقام صالون هذا الشهر تحت عنوان "يناير بين السياسة والتاريخ"، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ويدير الحوار الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي، ويستضيف فيه الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق، وكمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، ومحمد فاضل المحامي.

ويعقب الصالون حفلا جديدا من الحفلات لموسيقى الفلكلور والتراثية الشعبي، والتي تقدمها فرقة النيل للآلات الشعبية.