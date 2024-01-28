التعليم: نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل متاحة بالمدارس

أعلنت المديريات التعليمية، أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي متاحة الآن بالمدارس، ويستطيع الطالب الحصول على النتيجة مجانا دون أي مقابل مادي.

وتظهر نتيجة الصفوف من الأول إلى السادس الابتدائي بالألوان، وهي الصفوف المطبق عليها نظام التعليم الجديد، بينما تظهر نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي بالدرجات.

وأضافت المديريات، أنه لا يجوز حجب نتيجة أي طالب إلا إذا كان الطالب تورط فى غش أو تصوير الأسئلة ونشرها على جروبات الغش وتم تحرير محضر إثبات حالة له، ولجأت المدارس الخاصة إلى حجب نتائج الطلاب المتأخرين في سداد أقساط المصروفات الدراسية.

وبالنسبة لتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، قال مصدر بوزارة التربية والتعليم لـ"الشروق"، إنه تم عقد ورش عمل يومية بالمديريات التعليمية للموجهين بشأن تعليمات وضوابط تقدير الدرجات قبل البدء في تصحيح أي مادة.

وأكد أن التصحيح يتم أولا بأول حتى يتم الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة النتيجة في أقرب وقت، مضيفا أنه لن يتم إعلان أي نتيجة إلا بعد اعتماد المحافظ المختص لها.

يذكر أن إجازة نصف العام بدأت أمس السبت 27 يناير وتستمر أسبوعين حتى 9 فبراير المقبل، ليبدأ الفصل الدراسي الثاني 10 فبراير.