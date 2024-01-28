القوات الروسية تحبط 3 هجمات للجيش الأوكراني وتكبده 330 جنديا على محور دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من إحباط 3 هجمات للقوات الأوكرانية، وحيدت 330 جنديا أوكرانيا في مناطق مختلفة من جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت الوزارة "قامت مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بالتعاون مع أنظمة المدفعية وقاذفات اللهب الثقيلة، بإحباط ثلاثة هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الهجومية الآلية 24 و80 المحمولة جوا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في شومي وكيروفو وجيورجيفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشارت الوزارة إلى تدمير المعدات التابعة للألوية 22 و28 و42 و17 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوي وأندريفكا وكليشيفكا وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضافت الوزارة أن وحدات من مجموعة "فوستوك"، مدعومة بنيران المدفعية، أحبطت هجوما شنته مجموعة من لواء الدفاع الجوي 128 في قرية بريتنوي، في مقاطعة زابوريجيا، ودمرت القوة البشرية للواء 79 المجوقل الأوكراني في نوفوميخيلوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأكدت الوزارة أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه، على مدار اليوم، بلغت 330 جنديا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وأربع شاحنات صغيرة، ومنشأة مدفعية ذاتية الدفع "جفوزديكا"، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية.