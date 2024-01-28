نشر الفنان حسن الراداد، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، صورا من كواليس تصوير مسلسله الجديد «محارب»، الذي يشارك به في موسم رمضان.

وظهر حسن الرداد في كواليس التصوير وهو يرتدي "جلابية"، وعلق قائلا: "من كواليس مسلسل محارب، رمضان ٢٠٢٤ إن شاء الله، أوعدكم بمسلسل كبير يليق بحضراتكم إن شاء الله، إنتاج أحمد السبكى، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل".

مسلسل محارب، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويناقش العديد من القضايا خلال أحداث المسلسل، ومن بطولة حسن الرداد، وماجد المصري، وكريم عفيفي، وتامر عبد المنعم، ونرمين الفقي، وآخرين.