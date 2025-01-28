جمعية الإنقاذ البحري الألمانية: إنقاذ 3000 شخص في بحري الشمال والبلطيق في 2024

أفادت جمعية الإنقاذ البحري الألمانية في مدينة كوكسهافن شمالي ألمانيا، اليوم الثلاثاء، بأن فرق الإغاثة البحرية تمكنت في العام الماضي من إنقاذ نحو 3000 شخص في بحر الشمال وبحر البلطيق.

وأوضحت الجمعية، أن من بين هؤلاء الأشخاص، كان هناك حوالي 500 شخص يواجهون أزمة في البحر أو خطرا من نوع آخر.

وتابعت أن فرق الإنقاذ تم استدعاؤها للتدخل حوالي 1800 مرة في العام الماضي، لافتة إلى أن إحدى أوسع عملياتها كانت تتمثل في التعامل مع حادثة حريق ناقلة النفط "أنيكا" في بحر البلطيق نهاية شهر أكتوبر الماضي، حيث أنقذ المتطوعون 7 بحارة وساعدوا في إطفاء الحريق.

وأضافت الجمعية، أن فرقة "سانتيانو" الموسيقية قامت بالترويج للجمعية في العام الماضي وجمعت لها أكثر من 50 ألف يورو في حفلات موسيقية.

وخلفا لفرقة "سانتيانو"، سيكون الكاتب كلاوس - بيتر فولف هو سفير الجمعية في عام 2025، حيث يخطط لكتابة رواية عن فرق الإغاثة البحرية.

ونقلت الجمعية عن الكاتب المتخصص في الروايات البوليسية قوله: "سأخصص في كتبي مساحة لهؤلاء الأشخاص.. بدأت الأفكار تتدفق في رأسي".