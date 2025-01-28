 السفير أسامة عبد الخالق: دفع إسرائيل بعدم حياد الأونروا لا يمكن قبوله منطقيا أو قانونيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السفير أسامة عبد الخالق: دفع إسرائيل بعدم حياد الأونروا لا يمكن قبوله منطقيا أو قانونيا

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 28 يناير 2025 - 8:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يناير 2025 - 8:54 م

ألقى السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بيان المجموعة العربية خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن، مساء الثلاثاء، حول التحديات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقال إن المجموعة العربية تطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام إسرائيل، بكل السبل السياسية والقانونية والقضائية، بعدم إنفاذ تلك التشريعات؛ كي تستمر الأونروا في العمل داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، دون قيود.

ونوه أن «دفع إسرائيل بعدم حياد الأونروا لا يمكن قبوله منطقيًا أو قانونيًا»، مضيفًا: «فالآن وقبل السابع من أكتوبر شاركت الوكالة إسرائيل بيانات موظفيها دون اعتراض، كما اتخذت جميع الإجراءات للتحقيق في الادعاءات التي لم تثبت حتى الآن».

وأشار إلى تقرير «كولونا» الذي خلُص إلى اتباع الوكالة الأممية الحياد كنهج أكثر تطورًا، مقارنة بغيرها من كيانات الأمم المتحدة، مُرحبًا بتنفيذ الأونروا لتوصيات التقرير.

وشدد على أنه «لا يمكن لمزاعم إسرائيل أن تشكل أساسًا لقرار فردي بمنع وكالة أممية من العمل، بالمخالفة للقرارات الأممية الصادرة سابقًا».

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