وكيل كولر: الأهلي لم يقدم عرضا رسميا لديريك كوتيسا

أكد دينو لامبرتي، وكيل أعمال مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي أن إدارة الأحمر لم تقدم أي عرض رسمي للتعاقد مع ديريك كوتيسا، نجم سيرفيت السويسري.

وارتبط اسم ديريك كوتيسا بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في إطار بحث إدارة الأحمر عن دعم الفريق من الناحية الهجومية.

وقال دينو لامبرتي في تصريحات نقلتها صحيفة تريبون دي جينيف السويسرية: "ديريك كوتيسا هو واحد من لاعبين أو ثلاثة لاعبين يثيرون اهتمامنا، إلا أنه لا توجد اتصالات محددة معه أو مع سيرفيت حتى الآن ولم يتم تقديم أي عرض".

وكان بول بولندورف، وكيل أعمال ديريك كوتيسا قد أكد في تصريحات للصحيفة نفسها أن الأهلي لم يقدم أي عرض رسمي للتعاقد مع الجناح الأيسر، مُشيرًا إلى أن اللاعب مستمر مع الفريق حتى الصيف القادم بنسبة 99%، في ظل وجود عدد من الأندية الراغبة في التعاقد معه حاليًا.

يُذكر أن السويسري ديريك كوتيسا، البالغ من العمر 27 عامًا كان قد انتقل لصفوف سيرفيت السويسري قبل 3 مواسم، في صفقة انتقال حر، بعد مغادرته لصفوف نادي استاد ريمس الفرنسي.