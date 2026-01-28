ميسيسيبي ترسل 135 كاسحة ثلوج للمساعدة في إزالة الجليد والثلوج على طريقين سريعين

أرسلت سلطات ولاية ميسيسيبي الأمريكية، 135 كاسحة ثلوج لإزالة الجليد والثلوج على طريقين سريعين، حيث تسببت الظروف الجليدية في اختناقات مرورية واسعة.

وقال مسئولو الطوارئ، إنهم يسارعون في إيصال الإمدادات إلى السائقين العالقين على امتدادات مغطاة بالجليد من الطريقين السريعين 55 و22 في شمال ولاية ميسيسيبي، وهي منطقة لا تزال تعاني من آثار عاصفة شتوية ضربت أجزاء من جنوب الولايات المتحدة وشمالها الشرقي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مصحوبة بالجليد والثلوج.

وقال حاكم ولاية ميسيسيبي، تيت ريفز، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن مساعدة السائقين العالقين وتحريك المركبات المتوقفة "لا تزال أولوية قصوى".

ومن جانبه، أعلن الحرس الوطني في ميسيسيبي، أن جنودا متطوعين من المواطنين، مجهزين بمركبات الإنقاذ، بدأوا بالوصول قبل الفجر للمساعدة في إزالة الجليد من الطريقين السريعين 55 و22.