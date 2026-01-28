توقع إعلان خفض تقديرات نمو الاقتصاد الألماني للعام الحالي مع استمرار ضعف الصادرات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يتوقع محللون إعلان وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايش، خلال عرضها للتقرير الاقتصادي السنوي لألمانيا اليوم الأربعاء تراجع توقعات الحكومة الألمانية للنمو الاقتصادي للعام الحالي 2026.

وحذر المحللون من أن ضعف الصادرات قد يؤدي إلى خفض توقعات الحكومة للناتج المحلي الإجمالي عن نسبة النمو المتوقعة السابق إعلانها في الخريف والبالغة 3ر1% من إجمالي الناتج المحلي. ومن المقرر أن ينشر التقرير الساعة 1430 بعد الظهر بتوقيت ألمانيا (1330 بتوقيت جرينتش).

وسجلت ألمانيا نموا طفيفا بمعدل 2ر0% خلال العام الماضي بعد عامين متتاليين من الركود.

ويعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من صعوبة التعافي من صدمات جائحة كورونا والحرب الروسية ضد أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة والتضخم.

ودعت رايش إلى إصلاحات في النظام الضريبي ونظام الضمان الاجتماعي وسوق العمل لتعزيز النمو، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.

وتعهد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد منذ توليه منصبه في مايو 2025.