زعيم كوريا الشمالية يتعهد ببذل قصارى جهده لتحقيق نتائج جيدة في المحادثات النووية مع ترامب

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بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، يومهما الثاني من المحادثات بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وقال كيم عبر مترجم خلال مؤتمر صحفي في فندق سوفتيل ليجند متروبول هانوي: "دعوني أؤكد لكم أنني سأبذل قصارى جهدي لأحقق نتائج جيدة".

وأثنى ترامب على علاقته مع كيم وقال مرارا إنه "ليس في عجلة، السرعة ليست مهمة بالنسبة لي، المهم هو أن نحقق اتفاقا جيدا".

كما أكد الرئيس الأمريكي اعتقاده بأن كوريا الشمالية "يمكن أن تصبح "قوة اقتصادية" إذا توصل الجانبان لاتفاق.