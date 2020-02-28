 هونج كونج: وضع كلب في الحجر الصحي للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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هونج كونج: وضع كلب في الحجر الصحي للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا

أرشيفية
أرشيفية
هونج كونج - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 28 فبراير 2020 - 6:05 ص | آخر تحديث : الجمعة 28 فبراير 2020 - 6:05 ص

أعلنت سلطات هونج كونج، اليوم الجمعة، أنه تم وضع كلب أليف لأحد المصابين بفيروس كورونا في الحجر الصحي بعد أن كشفت نتائج التحاليل الخاصة به "إيجابية ضعيف" بالفيروس.

وقالت وزارة الزراعة والثروة السمكية والمحافظة عليها في هونج كونج إنها ستجري تحاليل إضافية على الحيوان لتحديد ما إذا كان مصابا بالمرض، أو ما إذا كانت النتيجة ناجمة عن "التلوث البيئي لفم وأنف الكلب".

ولم يظهر على الحيوان أي أعراض ذات صلة.

وقالت الوزارة إنه ليس لديها أدلة في الوقت الحالي على أنه يمكن أن تصاب الحيوانات الأليفة بالفيروس المسبب لمرض (كوفيد 19)، ولكنها تنصح بوضع الحيوانات الأليفة للاشخاص المصابين قيد الحجر الصحي لضمان الصحة العامة والحيوانية.

كما حثت الوزارة أصحاب الحيوانات الأليفة على غسل أيديهم جيدًا بعد التعامل مع حيواناتهم الأليفة.


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