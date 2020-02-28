تجرى نقابة المهندسين انتخابات التجديد النصفى، اليوم؛ على نصف مقاعد الشعب بالنقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.



ومن المقرر أن يختار كل ناخب حسب شعبته عددا من مرشحى مجالس الشعبة بمجلس النقابة العامة، والتى تضم «الكهربائية والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية»، يجرى لكل مجلس شعبة اختيار 5 مهندسين فوق السن، و2 تحت السن، بينما شعب «التعدين والبترول، والكيميائية النووية، وصناعة الغزل والمنسوجات»، يتم اختيار 3 مهندسين فوق السن، و2 تحت السن.



ووضعت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، مجموعة من الشروط الواجب اتباعها فى العملية الانتخابية، تضمنت السماح بسداد الاشتراكات المتأخرة يوم الاقتراع ذاته، ولا يحق للناخب الإدلاء بصوته إلا بعد السداد.



وأكدت اللجنة فى خطابه للنقابات الفرعية حصلت «الشروق» على نسخة منه، أنه يحق للعضو الناخب المُسدد رسوم العضوية لعام 2018، أو الإعفاء منها، والأعضاء الجُدد المقيدين حتى 31 ديسمبر 2019، الإدلاء بأصواتهم، منوهة بأن الصوت الانتخابى يكون باطلا، إذا انتخب العضو عدد أكثر أو أقل من عدد المُرشحين المطلوب، والمُبين ببطاقة الانتخاب.



وطالب رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، أحمد عثمان، جميع النقابات الفرعية بالمحافظات، بإخطار اللجنة العليا أو غرفة العمليات المركزية، بأى مخالفات تشهدها العملية الانتخابية باللجان، من خلال كتابة رئيس النقابة الفرعية مذكرة لرئيس اللجنة الفرعية للانتخابات، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.



وأوضح عثمان، أنه من المقرر أن تبدأ عمليات الاقتراع فى تمام الساعة العاشرة صباحا، وتمتد حتى السابعة مساء، من نفس اليوم، ويتم إغلاق مقر التصويت، مشيرا إلى أنه يحظر على المرشحين على المراكز النقابية المختلفة، أو من ينوبون عنهم، إجراء أعمال الدعاية الانتخابية، داخل حرم المركز الانتخابى، وأنه لا يسمح بذلك إلا فى الأماكن المُخصصة لذلك خارج اللجان.



وشدد على حظر الدعوة لانتخاب أى مترشح أو التأثير على إرادة أى ناخب، من جانب موظفى النقابة، وأن من يثبت عليه فعل ذلك، يقوم رئيس اللجنة الفرعية باستبعاده فورا، واستبداله بعضو آخر.