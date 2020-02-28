 البرلمان الإيراني يعلق اجتماعاته حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البرلمان الإيراني يعلق اجتماعاته حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا


نشر فى : الجمعة 28 فبراير 2020 - 5:49 م | آخر تحديث : الجمعة 28 فبراير 2020 - 5:49 م

أعلن الناطق باسم البرلمان الإيراني أسد الله عباسي، عن تعليق اجتماعات البرلمان حتى إشعار آخر، بناء على قرار مجلس رئاسة البرلمان على خلفية تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأضاف عباسي أنه بناء على ذلك سيتم تأجيل التصويت على منح الثقة لمرشح وزير الزراعة، وأن الحكومة ستضطر للحصول على موافقة المرشد علي خامنئي لاستمرار عمل المدير المؤقت لهذه الوزارة مع انتهاء مهلته القانونية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الاخباري.

ووفقا لرئاسة البرلمان، فقد ثبتت إصابة أربع نواب في البرلمان بفيروس كورونا المستجد، فيما أعلن النائب عن مدينة قم ورئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان مجتبى ذو النور، والنائب عن مدينة طهران محمود صادقي عن إصابتهما بالفيروس.

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