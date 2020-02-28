تراجع الليرة التركية على خلفية مقتل جنود أتراك في إدلب السورية

تراجعت الليرة التركية مع افتتاح أسواق، اليوم الجمعة، بنسبة 0.2% مقابل الدولار على خلفية مقتل 33 جنديا تركيا في إدلب بسوريا ليلة أمس، وحديث تركيا عن موجة هجرة للاجئين إلى أوروبا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن الليرة التركية استقرت عند 6.2195 مقابل الدولار، حيث تراجعت من إقفال 6.2080 يوم أمس الخميس، وبذلك وصلت خسائرها حتى الآن هذا العام إلى أكثر من 4%.

يذكر أن سعر صرف الليرة التركية تأثر هذا الشهر بعد أن خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، من 12% إلى 11.25%. وسجل يومها سعر صرف الدولار قبل خفض الفائدة 5.86 ليرة.