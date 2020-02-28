ارتفاع الناتج الصناعي الياباني، وزيادة معدل البطالة في يناير

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أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة إن الإنتاج الصناعي الياباني ارتفع للمرة الثانية على التوالي في يناير الماضي، كما زاد معدل البطالة للمرة الأولى في أربعة أشهر.

وارتفع الإنتاج الصناعي 8ر0 % عن الشهر السابق، متجاوزًا متوسط توقعات بارتفاع قدره 2ر0 %، تنبأ به محللون استطلعت أراءهم صحيفة "نيكاي بزنس ديلي" اليابانية.

وتوقع مصنعون شملهم استطلاع أجرته وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن يرتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 3ر5% في فبراير وأن ينخفض بنسبة 9ر6% في مارس، في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد الذي نشأ في الصين مما أثر على سلسلة الإمداد العالمية.

وتوفي حوالي 2800 شخص، معظمهم في الصين، جراء الإصابة بــ "كوفيد 19"، المرض الناجم عن فيروس كورونا.

وأصاب الفيروس حتى الآن أكثر من 80 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.

وذكرت الحكومة أيضا أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 4ر2% في يناير مقابل 2ر2% في الشهر السابق.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن عدد العاملين بلغ 87ر66 مليون، بزيادة قدرها 9ر0% عن العام السابق.