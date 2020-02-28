سجل المغربي، أشرف بن شرقي هدف التقدم للزمالك بشباك فريق الترجي التونسي، لتصبح النتيجة 2 – 1 ، في المباراة المقامة بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء هدف الزمالك الثاني، في الدقيقة 71، بعدما سدد بن شرقي الكرة من داخل منطقة الجزاء، لتسكن شباك حارس الترجي معز بن شريفية.

ونشبت أزمة كبيرة بين حكم المباراة الجزائري رضوان جيد ولاعبي الترجي، اعتراضًا منهم على احتسابه للهدف، بداعي وجود خطأ على أشرف بن شرقي أرتكبه لاعب الزمالك داخل منطقة الجزاء قبل تسديدة للكرة.

وكان المغربي أوناجم قد سجل هدف التعادل للزمالك بصاورخ أرض جو في الدقيقة 31، من خارج منطقة الجزاء، فشل حارس الترجي معز بن شريفية في التعامل معها، لتسكن شباكه معلنة عن تعادل الأبيض أمام الترجي.

وجاء هدف الترجي بالدقيقة 26، بعدما صوب عبدالرؤوف بن غيث بقدمه اليسرى الكرة أقصى يسار حارس الزمالك محمد أبوجبل الذي فشل في التصدي لها.