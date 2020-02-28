الآلاف يعتزمون الانضمام إلى جريتا تونبيرج في احتجاجات المناخ بمدينة بريستول

من المتوقع أن ينضم آلاف النشطاء إلى مظاهرة من أجل التغيير المناخي ضمن مظاهرات "ايام الجمع من اجل المستقبل" التي تقودها المراهقة السويدية جريتا تونبيرج، مؤسسة الحركة، في مدينة بريستول بجنوب غربي إنجلترا.

وغردت تونبيرج، التي تبلغ من العمر17 عاما، قائلة إنها "تتطلع للانضمام إلى الإضراب المدرسي في بريستول".

وقال ساندي هور روثفن، المرشح لمنصب عمدة بريستول عن حزب الخضر: "بريستول تشعر بالإلهام".

وكتب هور روثفن لموقع بي 24/7 الإخباري المحلي أن جريتا هي نجم موسيقى الروك التي تعبر عن صوت شبابنا -والتي تلهم الملايين لاتخاذ التدابير" اللازمة لمواجهة التغير المناخي.