الجيش السوري يدخل مدينة سراقب في ريف إدلب

دخل الجيش السوري مساء أمس الخميس، مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي بعد معارك مع فصائل المعارضة والجيش التركي.

وقال قائد ميداني مع القوات الحكومية السورية في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "دخل الجيش السوري إلى مدينة سراقب من الجهة الشمالية الشرقية، بعد معارك عنيفة جدا مع فصائل المعارضة والجيش التركي" سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى من القوات السورية وتم تدمير عشرات الآليات.

وكانت فصائل المعارضة استعادت السيطرة على مدينة سراقب صباح أمس الخميس، بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية التي سيطرت على المدينة قبل 20 يوما.

يشار إلى أن الجيش السوري سيطر على عدة بلدات وقرى في ريف إدلب الجنوبي بعد معارك مع فصائل المعارضة.