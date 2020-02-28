سمير فرج: سألت مبارك عن التوريث فقال لي «هحط ابني في الهم ده وأنا مبعرفش أخرج من بيتي»

كشف اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، عن تفاصيل حوار دار بينه وبين الرئيس الراحل حسني مبارك متعلق بالتوريث خلال زيارة له حينما كان محافظًا للأقصر، وقال: "كنت قريب فى الحديث مع مبارك ويسمح لي بمصارحته وخلال مرة زار فيها الأقصر رافقته فى سيارته وحدثته عن قضية التوريث لانشغال الشارع المصري به".

وتحدث اللواء سمير فرج، فى لقاء ببرنامج "المواجهة" مع الإعلامي أحمد سالم على قناة القاهرة والناس، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الحوار الذي دار بينهما قائلا: "قلت لمبارك في سيارته يا فندم ممكن أقول حاجة ومتزعلش مني، قالي قول، قلت له يا فندم الناس بتقول التوريث: فقال بحسم: يا ابني انا مبعرفش أخرج من بيتي ولا أزور حد.. هحط ابني في الهم ده.. أنا ابني بيساعدني بس، وحق الله هذا ما قاله".

وأقر اللواء سمير فرج، أن الشواهد الخارجية كانت تقول أن التوريث قادم ولم يستطيع مسئول نفيه ولكن الراحل مبارك نفى أى نية لتوريث نجله الحكم.

وأشار اللواء سمير فرج، إلى أن الرئيس الراحل حسني مبارك عاش طوال السنوات التسع الماضية حزين للغاية ويشعر بالمرارة مما تعرض له، قائلا: "مبارك كان يقول دائما بعد الاطاحة به أنا مستهلش اللي اتعمل فيا"، مؤكدا أن مبارك خدم وحارب لمصر وحافظ على استقرار البلد ولم يتخذ قرار خطير طوال حكمه يدخل مصر في حالة حرب.