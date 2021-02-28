الإمارات تشهد ارتفاعا في أسعار البنزين خلال مارس المقبل

كشفت مواقع لشركات توزيع الوقود، في الإمارات اليوم الأحد، عن تسجيل أسعار الجازولين "البنزين" بمشتقاته "سوبر 98"، و"خصوصي 95"، ارتفاعا في مؤشراتها اعتباراً من أول مارس المقبل، وبقيمة وصلت 21 فلسا للتر.



ووفق صحيفة "الإمارات اليوم" على موقعها الإلكتروني اليوم، سجل سعر لتر الديزل ارتفاعا بقيمة بلغت 14 فلسا مقارنة بأسعار شهر فبراير الجاري، بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.



ووفق الصحيفة، تأتي الارتفاعات السعرية عقب فترة من الاستقرار الذي سجلته أسعار البنزين امتدت لنحو 11 شهرا منذ شهر أبريل من العام الماضي وحتى الشهر الجاري.



وطبقا للصحيفة، ارتفع سعر لتر بنزين من نوع "سوبر 98" من مبلغ 91ر1 درهم، ليصل إلى 12ر2 درهم، بزيادة 21 فلسا، فيما سجل سعر لتر البنزين "خصوصي 95" ارتفاعا من سعر 80ر1 درهم، ليصل إلى 01ر2 درهم بزيادة 21 فلسا.



وحقق سعر لتر الديزل ارتفاعا من مبلغ 01ر2 درهم للتر ليصل إلى 15ر2 درهم اعتبارا من غدا الاثنين.



ويشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.