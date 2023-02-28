الكرملين: روسيا لن تتنازل أبدا عن المناطق الأوكرانية التي تم ضمها

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قبل قليل، إن روسيا منفتحة على المفاوضات لإنهاء الصراع في أوكرانيا، لكنه أصر على أن موسكو "لن تتنازل أبدا" عما وصفه بـ"الحقائق الإقليمية الجديدة".

وأكد بيسكوف، للصحفيين، أن موسكو لن تتخلى عن مطالباتها بـ4 مناطق أوكرانية ضمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر الماضي، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

في سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الوضع في مدينة باخموت الأوكرانية على الجبهة الشرقية، أصبح "أكثر صعوبة". وأضاف أن "العدو يواصل تدمير كل ما نستطيع استخدامه لحماية مواقعنا".

وأقر قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، اليوم الثلاثاء، أن الوضع "متوتر للغاية" حول مدينة باخموت في شرق أوكرانيا التي يحاول الروس الاستيلاء عليها منذ الصيف.

ونقل مركز الإعلام الرسمي للجيش عن سيرسكي قوله "أرسل العدو الوحدات الأكثر جهوزية في (المجموعة المسلحة) فاجنر التي تحاول خرق دفاعات قواتنا ومحاصرة المدينة".