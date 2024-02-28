جون أوشيه مدربا مؤقتا لمنتخب أيرلندا في وديتي بلجيكا وسويسرا

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قرر الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم الاستعانة بالمدرب المؤقت جون أوشيه مدافع مانشستر يونايتد السابق، في قيادة المنتخب خلال المباريات الودية في أذار/مارس المقبل.

وعمل أوشيه مساعدا للمدير الفني السابق لمنتخب أيرلندا ستيفن كيني، ومن المنتظر أن يعاونه في الفترة القادمة بادي ماكارثي مدرب كريستال بالاس خلال مواجهة بلجيكا وسويسرا وديا في الشهر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم يعتزم الإعلان عن مدرب دائم للمنتخب في أوائل نيسان/أبريل المقبل.

وقال أوشيه ،الذي يعد ثالث أكثر لاعبي منتخب أيرلندا خوضا للمباريات الدولية بـ 118 مباراة "يسعدني العودة للجهاز الفني للمنتخب كمدرب مؤقت في المباراتين الوديتين أمام بلجيكا وسويسرا".

أضاف "سيكون شرفا كبيرا لي أن أقود الفريق خلال فترة روزنامة المباريات الدولية في آذار/ مارس المقبل".

وتابع أوشيه "أثق أن هذه المجموعة من اللاعبين قادرة على تحقيق الانتصارات، وأسعى بدوري لتحقيق نتائج إيجابية".

ويبقى المنتخب الأيرلندي بدون مدير فني دائم منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عندما أعلن اتحاد الكرة الأيرلندي أنه لن يجدد التعاقد مع كيني.

ويعد لي كارسلي، المدير الفني السابق لمنتخب ويلز ومنتخب إنجلترا للشباب تحت 21 عاما من أبرز المرشحين لقيادة أيرلندا مستقبلا.

ومن المقرر أن يلعب منتخب أيرلندا ضد ضيفه بلجيكا يوم 23 أذار/مارس، بينما يلاقي سويسرا بعدها بثلاثة أيام.