 تشيلسي يتجاوز ليدز يونايتد بشق الأنفس في كأس الاتحاد - بوابة الشروق
الخميس 29 فبراير 2024 12:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

تشيلسي يتجاوز ليدز يونايتد بشق الأنفس في كأس الاتحاد

د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 11:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 11:51 م

فاز تشيلسي بشق الأنفس على ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 2/3 اليوم الأربعاء، ليتأهل لدور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وباغت الضيوف الفريق اللندني بهدف أول سجله ماتيو  جوزيف بعد مرور 8 دقائق.

وأدرك تشيلسي التعادل سريعا بهدف مهاجمه الغاني نيكولاس جاكسون في الدقيقة 15.

وأنهى تشيلسي الشوط الأول متفوقا بهدف ثان سجله ميخايلو مودريك في الدقيقة 37.

ولكن ليدز يونايتد أدرك التعادل بهدف سجله لاعبه ماتيو جوزيف في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 90 خطف كونور جالاجر هدف الفوز ليتأهل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي أحد أندية دوري الدرجة الثانية في دور الثمانية.

وتقام منافسات دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم 16 مارس المقبل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك