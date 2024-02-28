مدرب الأهلي السابق: ياسر إبراهيم أفضل من محمد عبدالمنعم

حرص مختار مختار مدرب فريق الأهلي السابق، على تقديم اعتذاره لياسر إبراهيم، مدافع الأحمر.

وقال مختار مختار في تصريحات تليفزيونية: "أتأسف لياسر إبراهيم.. في بعض الفترات كانت لدي تحفظات عليه، لكنه نجح في تغيير تلك التحفظات".

وأضاف: "ياسر إبراهيم هو المدافع الأفضل في مصر، وأفضل من محمد عبد المنعم، الذي أتمنى له أن ينتقل للمكانة التي يستحقها".

وتابع: "محمد عبد المنعم؟ طالما تواضعت سيرفع الله من شأنك، ولكن عند التكبر سينخفض مستواك، وكرة القدم لن تساعدك".

وأكمل: "محمد عبد المنعم مؤهل ليكون في مكانة أفضل، لكن لديه أزمات في التعامل مع بعض الكرات وأيضًا تعامله مع بعض زملائه في الملعب".

وأتم: "دور المدرب هو توجيه اللاعب، وأن يمنحه الخبرات، وعلى اللاعب نفسه أن يتابع رد فعل الجمهور على مستواه".