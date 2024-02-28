وزير التعاون الإيراني: طهران ومسقط تتطلعان إلى تطوير التعاون الثنائي بمختلف المجالات

أعلن وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الإيراني سيد صولت مرتضوي، رغبة بلاده وسلطنة عمان في تطوير التعاون الثنائي بمختلف المجالات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الإيراني، أعلن رغبة بلاده وسلطنة عمان في تطوير التعاون الثنائي بمختلف المجالات.

وقال الوزير الإيراني: "لقد شهدنا العام الماضي نموا بنسبة 42% في مجال التجارة المشتركة، ويمكننا زيادة هذا الحجم إلى أربعة مليارات دولار خلال العام المقبل (الإيراني - يبدأ في 21 مارس 2024م)".

واستقبل "مرتضوي"، في طهران اليوم الأربعاء، وزير العمل العماني محاد بن سعید باعوي؛ مصرحا خلال هذا اللقاء، بأن العلاقات بين إيران وسلطنة عمان، تاريخية وشاملة، ولدينا قواسم مشتركة واسعة ومواتية للغاية؛ متطلعا إلى رفع مستوى هذه الأواصر أكثر فأكثر.

واعتبر وزير العمل الإيراني، زیارة نظيره العماني لطهران، بأنها تظهر رغبة البلدين في تطوير التعاون الثنائي.

وقال: "يمكننا التعاون في العديد من المجالات، مثل تنظيم القوى البشرية واستخدام النخب الإيرانية في مختلف القطاعات لدى البلدين".

وبدوره أكد وزير العمل العماني، وجود فرص للتعاون في مجالات عديدة تهم البلدين، مثل الأعمال والرعاية الاجتماعية، وهو ما يمكن تنفيذه بطريقة عملية؛ داعيا إلى تبادل الخبرات لتحسين فرص العمل؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تنمية الموارد البشرية.