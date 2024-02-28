متحدث مجلس الوزراء: معرض أهلا رمضان يساهم في خفض أسعار السلع

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ معرض أهلًا رمضان يمثّل أحد جهود الدولة لزيادة المعروض من السلع وتوفير السلع الأساسية قبل حلول شهر رمضان الكريم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» عبر شاشة «dmc»، مساء الأربعاء، أن هذا الأمر يتكامل مع جهود الدولة في ضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق.



وأشار إلى أنّ معارض أهلًا رمضان ومبادرة كلنا واحد يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، موضحًا أن مبادرة أهلًا رمضان يتم تنفيذها في عواصم المحافظات وفي ثلاثة مراكز رئيسية في كل محافظة.



ونوه بأنه يتم كذلك، إقامة شوادر في المراكز الفرعية، والمنافذ المتنقلة في القرى والنجوع، مؤكدًا أن هذه المعارض تتكامل مع المنافذ المختلفة لوزارات التموين والتجارة الداخلية، والدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي.



ولفت إلى تخصيص بعض الأركان في السلاسل التجارية، بخلاف 1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية.



وجدّد الحمصاني، التأكيد على أن كل هذه الجهود تأتي في إطار العمل على زيادة توفير السلع الغذائية، وهو ما يساهم في خفض أسعار السلع عبر زيادة المعروض، بجانب الجهود الأخرى التي تبذلها الدولة في هذا الصدد.



وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعرض الرئيسي «أهلا رمضان 2024»، بمقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر.



ويهدف المعرض، لتوفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات الشهر الكريم للمواطنين بأسعار مُخفضة.