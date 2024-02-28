 إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أمام القصر المصري أبو حمص بالبحيرة - بوابة الشروق
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إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أمام القصر المصري أبو حمص بالبحيرة

خميس البرعي
نشر في: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 8:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 8:57 م

أصيب 10 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب ميكروباص أمام القصر المصري أبو حمص بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص أمام القصر المصري أبو حمص ووجود مصابين.

وتبين من خلال المعاينة الأولية لموقع الحادث، إصابة كل من "ز.م، ٣٨ سنة" "ح.و، ١٥ سنة" "ح.ع، ٦٥ سنة" "ب .و، ٦ سنوات" "ه .ح، ١٩ سنة" "ص .ع، ٥٣ سنة" "ا.ال، ٥٦ سنة" "م.ع، ٢٠ سنة" "ه.ص، ٣٦ سنة" "م.ن، ٣٧ سنة".

تم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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