كوريا الجنوبية وأمريكا تبدآن مناورات درع الحرية الأسبوع المقبل

من المقرر أن تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مناوراتهما العسكرية المشتركة "فريدوم شيلد" (درع الحرية) الأسبوع المقبل.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سول، وقيادة القوات المشتركة لكوريا الجنوبية وأمريكا، اليوم الأربعاء، إن مناورات درع الحرية السنوية، ستجرى في الفترة من يوم الاثنين المقبل وحتى 14 مارس المقبل، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وأضافت أن الدولتين الحليفتين ستجريان خلال تلك الفترة مجموعة متنوعة من التدريبات الميدانية المشتركة، بحرا وبرا وجوا لزيادة إمكانية العمل البيني وتعزيز قدرات العمليات المشتركة للحليفتين.

ويعتزم الجانبان تنفيذ تدريبات مركز القيادة، القائمة على المحاكاة على الكمبيوتر، بالإضافة إلى التدريب المبداني ومناورات أخرى.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في سول، أن التدريبات المقررة ستركز على عمليات تستخدم أصولا برية وبحرية وجوية والكترونية وفضائية وستحيد تهديدات كورية شمالية، اعتمادا على سيناريوهات تجسد تهديدات أمنية متنوعة، ستعزز أكثر الوضع الدفاعي المشترك.