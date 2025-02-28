 رمضان يبدأ السبت في إندونيسيا والأحد في ماليزيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رمضان يبدأ السبت في إندونيسيا والأحد في ماليزيا

وكالات
نشر في: الجمعة 28 فبراير 2025 - 6:09 م | آخر تحديث: الجمعة 28 فبراير 2025 - 6:09 م

أعلنت دول عدة في شرق آسيا، مساء اليوم الجمعة، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، بينما تعذرت رؤيته في دول أخرى.

ووفقا لوكالة برناما للأنباء، فإن غدا السبت غرّة الشهر الفضيل في إندونيسيا، بينما أعلنت السلطات في ماليزيا وسنغافورة وتايلند وكمبوديا أن الأحد هو أول أيام الشهر.

وهنأ رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم جموع المسلمين بهذه المناسبة، ودعاهم إلى التراحم والتعاطف.

وفي العالم العربي، دعت الهيئات الدينية الرسمية إلى تحري رؤية الهلال مساء اليوم الجمعة، الـ29 من شهر شعبان. وكانت سلطنة عمان أول من أعلن عن رؤية الهلال، مؤكدة أن شهر رمضان سيبدأ غدا السبت.

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