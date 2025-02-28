وست هام يبتعد عن مناطق الخطورة في جدول الدوري الإنحليزي

وست هام يواصل الابتعاد عن مراكز الخطر بثنائية ضد ليستر

واصل وست هام يونايتد ابتعاده عن المراكز الأخيرة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزا ثمينا 2-0 على ضيفه ليستر سيتي، مساء الخميس، في ختام منافسات المرحلة الـ27 للمسابقة.

وافتتح التشيكي توماس سوسيك التسجيل لوست هام في الدقيقة 21 فيما جاء الهدف الثاني للفريق اللندني عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز المدافع الدنماركي يانيك فيسترجارد، لاعب ليستر، هدفا عكسيا في الدقيقة 43.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد وست هام، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي والتاسع في المسابقة هذا الموسم، مقابل 6 تعادلات و12 خسارة، إلى 33 نقطة، ليتقدم للمركز الـ15.

في المقابل، تجمد رصيد ليستر، الذي نال خسارته الـ18 في المسابقة هذا الموسم مقابل 4 انتصارات و5 تعادلات، عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، وهذه الهزيمة هي الرابعة على التوالي التي يتكبدها الفريق في البطولة.