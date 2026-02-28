ماكرون يطالب باجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يترتب عليه تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين.

وقال ماكرون، خلال منشور على صفحته الخاصة على منصة "إكس": "في هذه اللحظة الحاسمة، تتخذ جميع الإجراءات لضمان أمن التراب الوطني وسلامة مواطنينا، وكذلك حماية مواقعنا وتمركزاتنا في الشرق الأوسط".

وأضاف: "فرنسا على أهبة الاستعداد لتعبئة الوسائل اللازمة لحماية أقرب شركائها، وذلك بناءً على طلبهم".

وأشار ماكرون، إلى أن التصعيد الجاري خطير على الجميع ويجب أن يتوقف، موضحًا أن "النظام الإيراني يجب أن يدرك أنه لم يعد أمامه أي خيار سوى الدخول في مفاوضات بحسن نية لوضع حد لبرنامجه النووي والبالستي، وكذلك لأنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وتابع: "هذا أمر ضروري بشكل مطلق لأمن الجميع في الشرق الأوسط. ويجب أيضًا أن يتمكن الشعب الإيراني من بناء مستقبله بحرية، إن المجازر التي ارتكبها النظام الإسلامي تُفقده شرعيته وتستوجب إعادة الكلمة إلى الشعب، وكلما كان ذلك أقرب كان أفضل".

وأوضح أنه "وفاءً لمبادئ فرنسا وإدراكًا لمسئولياتها الدولية، تطالب باريس بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، مضيفًا: "أنا على تواصل وثيق مع شركائنا الأوروبيين وأصدقائنا في الشرق الأوسط".

من جانبها، قالت الوزيرة الفرنسية المنتدبة لدى وزارة القوات المسلحة أليس روفو، على قناة "فرانس 2": "أولوية فرنسا هي حماية رعاياها وقواتها"، موضحة أن الأزمة لا تزال جارية.

وأضافت: "بالنسبة لنا، من الواضح أن أولويتنا في مثل هذه الحالات هي حماية مواطنينا، وحماية قواتنا في المنطقة، ومتابعة تطورات الوضع بشكل آني، وهو ما نقوم به بالفعل".

وتملك فرنسا عدة قواعد عسكرية في الشرق الأدنى والشرق الأوسط، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن.

* حالة تأهب قصوى

وأوضحت أن باريس "تلقت المعلومات التي أعلنتها وزارة الدفاع الإسرائيلية بشأن ضربة استباقية".

وأضافت: "نعلم جيدًا أن هناك حالة تأهب قصوى في إسرائيل تحسبًا لأي ضربة انتقامية إيرانية. كما نعلم أن هناك انتشارًا عسكريًا أمريكيًا كبيرًا في المنطقة، من شأنه أن يشارك، أو على الأقل أن يكون حاضرًا، في الدفاع عن إسرائيل".

وأشارت إلى أن باريس كانت تتوقع هذا التطور، قائلة: "لقد رأينا الأمور تتجه نحو ذلك. كانت هناك بطبيعة الحال العديد من التصريحات. لم نكن نعرف التوقيت الدقيق لبدء العملية، حتى أن الرئيس الأمريكي قال مساء أمس إنه لا يعرفه".

وتابعت: "إسرائيل أعلنت أنها ضربت إيران، وكما تعلمون، في العادة لا يتم الإخطار المسبق في مثل هذه الحالات. وهكذا نحن أمام هذا الواقع الآن".