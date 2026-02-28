رئيس الأركان الإسرائيلي: سنواجه اختبارات صعبة في الفترة المقبلة

قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، إن عملية "زئير الأسد"، العسكرية التي بدأتها إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة تستهدف ضرب أهداف استراتيجية داخل إيران، مشيرا إلى أن إسرائيل ستواجه في الفترة المقبلة اختبارات صعبة.

وأضاف زامير أن الجيش الإسرائيلي في حالة استعداد عملياتي عالية سواء في الدفاع أو الهجوم، مشيرا إلى أن المعركة المقبلة ستكون كبيرة وحاسمة وغير مسبوقة، بهدف القضاء على قدرات النظام الإيراني، بحسب تعبيره.

وفي الأشهر الأخيرة، قاد زامير، بتوجيه من المستوى السياسي وبالتنسيق مع نظرائه، قائد الأركان المشتركة وقائد القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم)، إدارة معركة مشتركة بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي.

وصباح اليوم السبت، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على إيران، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أطلقت "عمليات قتالية واسعة النطاق" في إيران.

وقال ترامب في إعلانه للهجوم، إن بلاده ستقوم بـ"تدمير البرنامج الصاروخي الإيراني وتسوية صناعتهم الصاروخية بالأرض وإبادة أسطولهم البحري"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأعلنت إسرائيل حالة "طوارئ خاصة وفورية في جميع أنحاء البلاد".

من جهتها، توعدت إيران "برد قاس" على الضربات الأمريكية الإسرائيلية، وأطلقت بالفعل رشقات صاروخية تجاه إسرائيل وعدد من القواعد والمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.