ليفربول يطارد المربع الذهبي للدوري الإنجليزي أمام وست هام

يستضيف ليفربول نظيره وست هام يونايتد، في تمام الخامسة، مساء اليوم، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في مباراة تحمل طابعًا هامًا للفريقين.

يدخل ليفربول اللقاء باحثًا عن تحقيق انتصاره الثالث تواليًا، في محاولة لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبي وإنعاش آماله في حجز مقعد أوروبي هذا الموسم. ويحتل الفريق المركز السادس برصيد 45 نقطة، جمعها من 13 فوزًا و6 تعادلات مقابل 8 هزائم، ما يجعل أي تعثر جديد ضربة مؤثرة لطموحاته في المنافسة على أحد المراكز الأربعة الأولى.

في المقابل، يخوض وست هام المواجهة بشعار لا بديل عن النقاط الثلاث، إذ يحتل المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات و7 تعادلات وتلقى 14 هزيمة هذا الموسم. ويبتعد الفريق بفارق نقطتين فقط عن مناطق الأمان، ما يمنح المباراة أهمية خاصة في صراعه للهروب من مراكز الهبوط.

المواجهة تبدو مشتعلة بين طموح ليفربول في اقتحام الأربعة الكبار، وإصرار وست هام على النجاة من القاع، ما ينذر بأمسية إنجليزية حافلة بالندية والإثارة، عنوانها الأبرز: لا صوت يعلو فوق صوت النقاط الثلاث.